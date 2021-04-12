В пригороде Миннеаполиса ввели комендантский час из-за протестов

Власти города Бруклин-Сентер недалеко от Миннеаполиса ввели комендантский час в связи с протестами, которые начались после убийства полицейским темнокожего мужчины при попытке задержания, сообщает телеканал CNN

Мэр Майк Эллиотт приказал ввести комендантский час до 6 часов утра 12 апреля после объявления чрезвычайного положения из-за растущих беспорядков.

Также телеканал сообщает, что в город была направлена национальная гвардия штата.

Как сообщили СМИ, ранее правоохранители остановили автомобиль 20-летнего Данте Райта из-за нарушения правил дорожного движения. Он отказался подчиняться требованиям полицейских, которые хотели его задержать, и сел обратно в свой автомобиль, после чего один из правоохранителей выстрелил в Райта. Его машина проехала несколько улиц и столкнулась с другим автомобилем, за рулем которого была женщина, ее госпитализировали.

После инцидента около 500 человек собрались у здания полицейского управления Бруклин-Сентра. Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, когда они не захотели уйти по требованию правоохранителей.