В Петербурге горит здание «Невской мануфактуры»

В Санкт-Петербурге, в здании фабрики «Невская мануфактура», начался пожар, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС по городу.

«В 12.35 поступило сообщение о пожаре по адресу: Октябрьская набережная, 50. По предварительной информации, в производственном здании размерами 35 на 50 метров происходит горение на 4-5 этажах», — указано в сообщении экстренных служб.

Фабрика на данный момент частично используется по профилю — текстильное производство, часть площадей сдается в аренду.

Пока пресс-служба ГУМЧС по Санкт-Петербургу не располагает сведениями о пострадавших или погибших.

Ранее МЧС России анонсировало введение требования о самозатухающих сигаретах.