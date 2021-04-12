В ФНПР объяснили, почему нельзя продлить майские праздники

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил, что изменение продолжительности майских праздников в 2021 году невозможно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В чем смысл сокращения новогодних праздников совершенно не ясно, потому что, в принципе, здесь уже как-то стандартизировалась их продолжительность, люди вроде бы привыкли к этой длительности», — сказал он, комментируя слова лидера фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергея Миронова, который предложил на постоянной основе сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения новогодних каникул.

Кроме того, по словам Шершукова, если в дальнейшем задумываться об увеличении длины майских праздников, логичнее всего рассмотреть рабочие дни между Первомаем и Днем Победы.

«Если что-то менять, то, очевидно, может быть, в отношении этих дней, не трогая притом новогодние праздники. Но это опять-таки все предложения, которые имеет смысл обсуждать на площадке Российской трехсторонней комиссии», — сказал зампредседателя ФНПР.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что майские праздники могут продлиться с 1 по 10 мая.

Согласно календарю Роструда, в 2021 году с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая — выходные дни, а с 4 по 7 мая — рабочие дни.