В Ростуризме подготовят пакет мер поддержки туристов

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Ростуризму поручили подготовить пакет мер, касающийся поддержки туристов. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается туроператоров, то мы дали поручение Ростуризму совместно с заинтересованными коллегами внести пакет мер по поддержке туристической отрасли, который поможет им исполнить свои обязательства перед туристами», — подчеркнула она.

Ранее Голикова в ходе совместного брифинга с главой Роспотребнадзора Анной Поповой по ситуации с COVID-19 нового типа заявила, что Российская Федерация приостанавливает авиасообщение с Танзанией на полтора месяца, с 15 апреля по 1 июня.

До этого оперативный штаб принял решение приостановить авиасообщение России с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в государстве. Также туроператоры получили рекомендацию о приостановке продаж путевок в Турцию.