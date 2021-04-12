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Общество. Новости

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Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года Пожар в здании &laquo;Невской мануфактуры&raquo; на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, 12 апреля 2021 года

Бастрыкин передал дело о пожаре на Невской мануфактуре в центральный аппарат СК

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал дело о пожаре на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге в центральный аппарат СК. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о пожаре... для дальнейшего всестороннего расследования передано в Главное следственное управление СК», — говорится в сообщении.

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» начался пожар. Изначально горение было зафиксировано на четвертом и пятом этажах производственного здания размерами 35 на 50 м. Впоследствии площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения. Огонь также перекинулся на соседнее здание, откуда были эвакуированы 50 человек.

Ранее сообщалось, что на «Невской мануфактуре» погиб пожарный. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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