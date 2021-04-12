В Роспотребнадзоре раскрыли данные по британскому и южноафриканскому штаммам в России

В России выявлено 128 заражений британским штаммом коронавируса и 16 случаев южноафриканской мутации. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

По ее словам, еще неделю назад в России был подтвержден 101 случай британского штамма. Завозы преимущественно производятся из Турции и Танзании.

«Шестнадцать случаев южноафриканского варианта — это тоже Турция, Танзания, Южно-Африканская Республика», — добавила Попова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

По ее словам, такое решение принял оперативный штаб. Регулярное авиасообщение также будет ограничено двумя рейсами в неделю. Тем не менее, Голикова допустила, что перелеты возобновятся, если ситуация с коронавирусом в стране улучшится. Кроме того, туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в Турцию.

В последнее время в Турции растет суточное число заражений коронавирусом. 11 апреля подтвердились 50 тыс. случаев, 10 апреля — 52 тыс., 9 апреля — 55 тыс. Всего в стране заболели 3,8 млн человек, умерли почти 34 тыс. пациентов.