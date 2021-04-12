Российская делегация посетит Турцию для оценки ситуации с COVID-19

Российская делегация вскоре посетит Турцию для оценки безопасности отдыха россиян, заявил глава турецкого министерства здравоохранения Фахреттин Коджа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вчера я два раза говорил с главой минздрава России [Михаилом Мурашко]. В ближайшее время он пришлет делегацию», — рассказал Коджа.

Он пояснил, что делегация изучит ситуацию с коронавирусом в стране с точки зрения безопасности туризма. Турецкий министр также выразил надежду на то, что Россия изменит свою позицию по ограничению авиасообщения после изучения обстановки.

Ранее российский оперативный штаб принял решение приостановить авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Кроме того, было решено остановить авиасообщение с Танзанией на тот же срок.

В Ростуризме заявили, что находящихся в этих странах российских туристов не будут эвакуировать, они смогут вернуться на родину в плановом порядке.