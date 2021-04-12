В Турции назвали возможные сроки поставки «Спутника V» в страну

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может начать поступать в Турцию через четыре-пять месяцев. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, пишет РИА «Новости».

«Как вы знаете, мы приступили к токсикологическим испытаниям вакцины «Спутник V». Промежуточный результат выглядит как положительный», — сказал Коджа.

Министр также уточнил, что за последнюю неделю три раза переговорил с российским министром здравоохранения, обсуждался вопрос поставок препарата.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за эпидемиологической ситуации.

В последнее время в Турции растет суточное число заражений коронавирусом. 11 апреля подтвердились 50 тыс. случаев, 10 апреля — 52 тыс., 9 апреля — 55 тыс. Всего в стране заболели 3,8 млн человек, умерли почти 34 тыс. пациентов.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».