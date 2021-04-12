Источник рассказал о состоянии пострадавших при пожаре на «Невской мануфактуре»

Двое пожарных, которые пострадали при пожаре на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге, госпитализированы в крайне тяжелом состоянии в медикаментозной коме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«По последним данным, двое пожарных находятся в крайне тяжелом состоянии. Они введены в медикаментозную кому», — сказал источник.

Он добавил, что у одного из них ожоги занимают 60% кожи на теле. Еще один специалист получил ожоги руки, его жизнь вне опасности. 12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения.

В результате пожара на «Невской мануфактуре» погиб сотрудник МЧС, еще двое были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, оно передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что огонь перекинулся на соседнее здание, в котором располагается хостел. Были эвакуированы 50 человек. К тушению пожара привлечены два вертолета Ми-8 Министерства обороны России.

По последним данным, на месте происшествия обнаружено тело погибшего, его личность устанавливается. Еще пять человек получили травмы.