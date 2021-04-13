Южная Корея недовольна из-за возможного спуска воды с АЭС «Фукусима-1»

Южная Корея сожалеет и считает неприемлемым одностороннее решение Японии сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает NHK со ссылкой на главу южнокорейского управления по координации государственной политики Ку Юн Чхоля.

Сообщалось, что власти Японии решили сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» после тщательной очистки. Вода, которая была использована для охлаждения реакторов АЭС и хранится в резервуарах на территории станции, перед сбросом может пройти тщательную очистку от радиоактивных элементов.

При обработке воды тритием, как ожидается, при соответствующих показателях содержания радиоактивных элементов, воду получится сбросить в океан.

«Наше правительство выражает сильное сожаление в связи с решением японского правительства о сбросе загрязненной воды с Фукусимы в океан, мы примем все необходимые меры, считаем безопасность наших граждан первоочередным принципом», — отметил Ку Юн Чхоль.

По его словам, мера японских властей является неприемлемой.

Южная Корея намерена оповестить Японию о своем отношении по данной ситуации. Кроме того, могут потребовать раскрыть данные в отношении процесса сброса.

11 марта 2011 года в водах Тихого океана началось землетрясение магнитудой 9,0, подземные толчки спровоцировали цунами, в результате произошла авария на АЭС «Фукусима-1» в одноименной префектуре. Системы атомной электростанции приняли сигнал о землетрясении, отключили ядерные реакторы и запустили экстренные системы охлаждения. Атомная электростанция расположена в городе Окума уезда Футаба префектуры Фукусима.

Ранее Китай выразил протест Японии из-за решения сбросить воду с «Фукусимы» в океан.