Марафонец, пробежавший через всю Россию: «в мороз мокрый сидел с едой на улице»

Легкоатлет Максим Егоров завершил свой забег из Санкт-Петербурга во Владивосток. В общей сложности за год спортсмен самостоятельно преодолел больше 10 тыс. км. Максим Егоров рассказал «Газете.Ru», как непросто складывалось его путешествие, и какие лишения пришлось испытать на себе.

«Пандемия повлияла на то, что стало сложнее искать место ночлега и есть приходилось прямо на улице. Когда кафе работали только навынос, а на улице еще было прохладно, минус 10 градусов где-то, на тот момент через Урал пробегал. Получается, ты мокрый, берешь еду и сидишь на улице быстренько закидываешь в себя, а потом бежишь с полным желудком, что доставляло дискомфорт», – рассказал спортсмен.

Пандемия внесла значительные изменения в планы спортсмена. Он собирался преодолеть весь путь за полгода, но затем из-за эпидемиологических ограничений, финансовых трудностей и приближающейся зимы продолжительность забега увеличилась. Максим Егоров рассказал, что в какой-то момент трудности подрывали желание продолжать путь.

«Самое сложное это все-таки не сдаться. После Забайкалья, например, сразу все сложности разом навалились: большие расстояния, зима начиналась, финансовые трудности, давно дома не был, сроки все время переносились. Хотел-то я за полгода сначала, потом восемь месяцев, десять, до нового года. Все время не получалось. Деморализует. Это все, как снежный ком, собралось, тогда было морально сложно», – отметил легкоатлет.

Егоров бежал все это время один, с собой в рюкзаке только самые необходимые вещи. Не раз в дороге выручали водители и местные жители.

«У меня, как мне кажется, каждый день можно найти что-то такое необычное. Бабушки спасали, в гости звали. Но самый забавный случай, когда на дороге меня останавливал водитель и говорил: «я тебя видел, когда туда ехал, сейчас еду обратно, ты до сих пор бежишь. Чай предлагали, покушать. В крупных городах бегуны присоединялись, в школах по пути лекции читал, на вопросы отвечал», – рассказал Егоров.

Максим Егоров до своего марафона работал инженером-электриком, обслуживал аэродромы. На время забега спортсмен взял отпуск за свой счет. Вернется ли на старую работу, пока не знает. Но точно уверен в том, что хочет написать книгу.