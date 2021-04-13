В Саратовской области упал самолет

В Марксовском районе Саратовской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Местные жители сообщили о том, что, предварительно, легкомоторный самолет упал в Марксовском районе, на место выехали экстренные службы, правоохранители», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по сообщению местных жителей, самолет упал в водоем.

Ранее сообщалось, что вертолет Ка-32 упал в Калининградской области в акватории Куршского залива во время учебного полета, на борту находились трое человек. На данный момент поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены. В результате инцидента погиб бортовой механик; командир воздушного судна и второй пилот спасены, они были госпитализированы.

После крушения вертолета было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.