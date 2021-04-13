Патриарх Кирилл привился от COVID-19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл привился от коронавируса нового типа в марте текущего года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

«Патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа», — рассказал представитель Русской православной церкви.

По его словам, патриарх привился одной из трех российских вакцин от коронавируса нового типа, при этом название препарата Легойда не уточнил.

В январе текущего года прививку от коронавируса сделал патриарх Константинопольский Варфоломей.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». На данный момент в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».