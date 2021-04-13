Сын Жириновского и сын экс-главы Северной Осетии подрались во Внуково

В аэропорту Внуково устроили драку сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн и сын бывшего главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, Зелимхан Битаров. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Собеседник СМИ уточняет, что сын Жириновского после конфликта обратился за медицинской помощью. У него зафиксировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, Зелимхан Битаров нанес оппоненту травму гортани, передает телеканал.

На данный момент неизвестно, обращались ли участники драки с заявлением в полицию. По информации СМИ, в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Как передает Россия 24, драка произошла после того, как мужчины прилетели из Владикавказа в Москву. Как уточняет СМИ, конфликт спровоцировал Эдельштейн, заявив Зелимхану Битарову, что «их время вышло», после чего оппонент начал драку.