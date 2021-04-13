Актера Струкова арестовали после обвинений в педофилии

Кировский районный суд Петербурга постановил арестовать актера Никиту Струкова, известного по роли в сериале «Улица разбитых фонарей», по обвинению в развратных действиях в отношении трех подростков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Никиты Струкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.135 УК РФ (развратные действия), сроком по 11 июня», — говорится в сообщении.

Актер Струков 1958 года рождения известен по роли коллекционера в сериале «Улица разбитых фонарей».

Ранее Telegram-канал Life Shot со ссылкой на собственный источник сообщил, что актера сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиту Струкова задержали в Санкт-Петербурге после новых обвинений в педофилии.

До этого Струков, отвечая на обвинения в педофилии, заявлял, что ребенок мог сам идти на физический контакт с ним и обнимать его. Струков также отрицал, что ему можно вменить обвинение в развратных действиях по отношению к подростку. «Даже если я с каким-то отклонением, то, наверное, я соображаю, что детей я никогда не трогаю», — говорил он, жалуясь на сильное психологическое давление.

Никита Струков также играл в сериале «Литейный», фильмах «Трудно быть богом», «Убойная сила-3» и «Мушкетеры Екатерины».