Застрелившая афроамериканца Райта офицер полиции ушла в отставку

Сотрудница полиции, застрелившая афроамериканца Данте Райта в городе Бруклин-Сентер, ушла в отставку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на мэра города Майка Эллиотта.

Офицер Ким Портер подала прошение об отставке на фоне двухдневных протестов, начавшихся после убийства Райта. По словам Эллиотта, в своем обращении женщина указала, что ей «нравилась каждая минута работы полицейским и служение обществу в меру возможностей».

Кроме того, в отставку ушел также начальник городской полиции Тим Гэннон.

Автомобиль 20-летнего Данте Райта был остановлен полицейскими из-за нарушения правил дорожного движения. Водитель отказался подчиняться требованиям правоохранителей, которые хотели его задержать, и сел обратно в свой автомобиль, после чего одна из сотрудниц полиции выстрелила в Райта. Его машина проехала несколько улиц и столкнулась с другим автомобилем, за рулем которого была женщина, ее госпитализировали.

После инцидента порядка 500 человек собрались у здания полицейского управления Бруклин-Сентра. Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, когда они не захотели уйти по требованию правоохранителей.

Впоследствии глава городской полиции Тим Гэннон назвал инцидент случайностью. По его словам, Портер хотела применить электрошокер, однако по ошибке достала пистолет.

Ранее сообщалось, что власти Бруклин-Сентер после инцидент приняли решение уволить городского управляющего.