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Общество. Новости

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Застрявшего на отмели дельфина спасли во Владивостоке

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Во Владивостоке спасатели вывезли на глубину дельфина, который попал на отмель в районе станции Океанская, с помощью лодки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметила член коалиции «Свободу косаткам и белухам» Анастасия Иванова, животное находится в плохом состоянии и явно болеет.

Она отметила, что вероятно дельфина выпустили.

«Специалисты говорят, что дельфин в довольно плохом состоянии, критическом, он явно чем-то болеет. Не просто так животное оказалось на мелководье», — подчеркнула Иванова.

По ее словам, морские млекопитающие направляется в сторону мелководья во время болезни, поскольку там легче дышать.

Член коалиции добавила, что по вопросу взаимодействия с дельфином нет единого мнения, поскольку некоторые не считают правильным решение выпустить животное на глубину. При этом в ГУ МЧС РФ по региону заявили, что на отмели был найден детеныш дельфина.

Ранее в Новой Зеландии спасли 28 выбросившихся на берег дельфинов-гринд.

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