Россияне назвали самые перспективные сферы для карьеры

Россияне назвали самой перспективной для построения карьеры отрасль высоких технологий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Работа.ру».

Кроме того, соотечественники отметили направление с перспективой — робототехнику в искусственном интеллекте.

В исследовании участвовали свыше 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов страны.

«Почти половина опрошенных (49%) отметили, что самой перспективной сферой для карьеры является IT — это безусловный лидер среди всех предложенных отраслей для работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за перспективы развития в робототехнике и искусственном интеллекте проголосовали по 28% респондентов.

Около четверти участников исследования отметили возможности для карьеры в строительстве (26%). Помимо того, респонденты видят возможности в нанотехнологиях и медицине 25% и 24% соответственно.

При этом 22% опрошенных уверены, что стоит попробовать себя на государственной службе.

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