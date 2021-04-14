Минтуризма Турции выразил надежду на досрочное снятие ограничений на полеты из России

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в интервью газете Hurriyet заявил, что надеется на досрочную отмену ограничения авиасообщения с Россией, если в Турции значительно снизится число ежедневно заразившихся коронавирусом.

«Уже на этой неделе мы увидим влияние этого решения. Если уменьшится распространение коронавируса, ограничение на полеты может быть досрочно отменено. Падение туристического потока составит около 500 тысяч. По летнему бронированию проблем нет», — заявил Эрсой.

Российский оперативный штаб по ситуации с коронавирусной инфекцией принял решение приостановить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

Кроме того, Ростуризм опубликовал памятку с рекомендациями о том, что делать российским туристам, которые успели купить туры в Турцию и Танзанию до запрета авиасообщения.

Всего Турция планировала принять до 800 тысяч туристов из РФ к 1 июня.