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Общество. Новости

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Задержанный за убийство криминального авторитета Гейдарова признал вину

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Мужчина, застреливший криминального авторитета Али Гейдарова, известного как Альберт Рыжий, в фитнес-клубе на северо-западе Москвы, признал вину в содеянном преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержанный Матлаб Султанов в ходе допроса в СК признался в убийстве Гейдарова, но заявил, что не получал ни от кого за это денег. По его словам, причиной убийства послужил личный конфликт между ним и Гейдаровым», — сообщил он.

Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова рассказала о задержании в Москве предполагаемого подозреваемого в убийстве криминального авторитета в столичном фитнес-клубе.

До этого городское управление Следственного комитета (СК) Российской Федерации сообщило о том, что неизвестный мужчина застрелил посетителя фитнес-клуба в Москве.

12 апреля мужчина несколько раз выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места происшествия. Посетитель клуба скончался.

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