В России выявили 8 326 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 326 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране было выявлено 8 173 случая COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 84 российских регионах, при этом 13,9% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 399 пациентов, полностью выздоровели 9 447 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (1 837), Санкт-Петербурге (712), Московской области (568), Ростовской области (239) и Нижегородской области (215).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 666 209 случаев коронавирусной инфекции, из них 104 000 — с летальным исходом. Вылечились 4 291 223 человека.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономика России уже прошла сложный этап адаптации к новым вызовам.