Экс-помощника полпреда президента в УФО Воробьева приговорили к 12,5 годам за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 12,5 годам заключения помощника полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. Александр Воробьев признан виновным в государственной измене, заявили РИА «Новости» представители столичного суда.



«Александр Воробьев признан виновным … по статье 275 УК РФ (государственная измена), назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет 6 месяцев в колонии строгого режима, — уточнил собеседник.



Бывший чиновник также был лишен классного чина действительного государственного советника третьего класса.



Данное наказание оказалось меньше того, что изначально просил прокурор (13 лет).

В настоящий момент приговор Воробьеву еще не вступил в силу, его можно будет обжаловать.



Воробьев в 2006-2008 годах трудился в администрации города Гусева, потом был юристом, а с 2010 по 2017 год занимал руководящие должности в правительстве Калининградской области.



В 2018 году Воробьев возглавил аппарат полпреда президента в УФО Николая Цуканова. Потом он стал его помощником.

Подробностей, связанных с виной Воробьева и материалами уголовного дела, сейчас нет.

Ранее суд в Нижнем Новгороде приговорил к 9 годам россиянина по делу о госизмене.