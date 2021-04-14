Вице-премьер Чехии прилетит в Москву на переговоры по «Спутнику V»

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, исполняющий обязанности министра иностранных дел, прилетит в Москву, чтобы провести переговоры по возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он написал в Twitter.

«В понедельник я лечу в Москву, где хочу договориться о возможной поставке (в Чехию) «Спутника V» после его одобрения Европейским агентством лекарственных средств», — объявил Гамачек.

В Чехии коронавирусом заразились 1 590 124 человека, погибли 28 124 пациента.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее глава французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье заявил о предзаказе на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Также стало известно, что в Италии в течение нескольких месяцев начнется производство вакцины от COVID-19 «Спутник V».