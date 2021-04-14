Более 90 автомобилей Арашуковых арестованы в рамках следствия

Более 90 автомобилей, принадлежащих семье бывшего экс-сенатора Рауфа Арашукова, арестованы в рамках следствия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В рамках следствия установлено, что Арашукову Рауфу и Арашукову Раулю фактически принадлежит более 90 автомобилей, которые оформлены на третьих лиц или организации», — говорится в сообщении.

Среди этих автомобилей есть Porsche, Mercedes, Lexus, Toyota.

Ранее СК РФ завершил расследование по делу Арашуковых.

Следствие считает, что Рауль Арашуков дал сыну указание организовать два убийства: зампреда общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего по «делу Арашуковых» сейчас, помимо экс-сенатора и его отца, к ответственности привлечены более десяти человек. Предъявленные обвинения Арашуковы отвергают.