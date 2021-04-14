В Санкт-Петербурге умерла старейшая белая медведица

В Санкт-Петербурге в Ленинградском зоопарке умерла старейшая белая медведица по кличке Услада. Об этом сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Усладе было 33 года. Средняя продолжительность жизни таких животных достигает 25 лет. Медведица родилась в Казанском зооботсаду и переехала в Санкт-Петербург, когда ей было шесть лет. Она создала пару с самцом по кличке Меньшиков.

«Услада была потрясающе любящей мамой - она подарила жизнь 16 медвежатам. Наблюдая за тем, как медведица трогательно и нежно заботится о малышах, сложно было представить, что на самом деле она - грозная хищница», — рассказали в пресс-службе.

Детеныши уехали в разные зоопарки в Чехии, Китае, Японии, Канаде и Австралии.

Подчеркивается, что медведица была активной до конца жизни, а также сохранил ум и красоту.

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