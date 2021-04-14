В Белоруссии одобрена произведенная в стране вакцина «Спутник V»

Минздрав Белоруссии одобрен препарат от коронавируса «Спутник V», который был произведен на предприятии «Белмедпрепараты» внутри страны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Вакцина «Спутник V» (Гам Ковид Вак), розлив которой проводился на РУП «Белмедпрепараты», одобрена минздравом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято после всесторонней экспертной оценки, которую провели специалисты УП ЦЭИЗ, РНПЦ микробиологии и эпидемиологии.

В Белоруссии коронавирусом заразился 338 801 человек, умерли 2 383 пациента.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Ранее сообщалось, что в республике началась третья волна заболеваемости COVID-19.

Ранее глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявлял, что в октябре республика планирует запустить полный производственный цикл российской вакцины от COVID-19. Он также сообщил, что 15-16 апреля в стране будет выпущена первая промышленная партия «Спутника V».