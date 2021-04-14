Суд запретил сотруднику журнала DOXA использовать средства связи

Басманный суд Москвы запретил первому из фигурантов дела в отношении редакторов независимого студенческого журнала DOXA Владимиру Метелкину использовать средства связи и общаться с кем-либо, кроме родственников и следователя. Об этом сообщает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Метелкину меры пресечения в виде определенных действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что защита заявила в суде об отсутствии у Метелкина намерения совершать преступление.

«Из материалов дела неясно, какую угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних создавали действия журналистов, и к каким противоправным действиям они склоняли подростков», — заявил адвокат Григорий Червонный.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета РФ в среду, 14 апреля, организовали обыск в редакции студенческого журнала DOXA. Обыски также прошли по месту жительства редакторов Натальи Тышкевич, Армена Арамяна и Аллы Гутниковой.