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Общество. Новости

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Синоптики рассказали, как аномально теплый апрель повлияет на природу

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномальное тепло в центре Европейской России не свидетельствует о наступлении преждевременного или более жаркого лета и неурожае, передает РИА «Новости».

По его словам, супертеплая погода в апреле, когда на протяжении нынешней недели, наблюдаются рекорды тепла, является только эпизодом, который никак негативно не отразится на урожае.

«Все события, которые связаны с продолжительностью 2-3-4 дня для природы пустяки. Крайне редко бывает такая погода весной, ей надо наслаждаться... Всплеск тепла никак не влияет на погоду летом, и это не говорит о том, что лето уже началось, еще столько всего впереди: и ветер, и дожди», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что главной характеристикой атмосферы планеты является ее нестабильность. Синоптик подчеркнул, что именно в этом заключается залог нормального существования человека.

Метеоролог также указал, что за последние 35 лет изменчивость атмосферы увеличилась.

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