Мясников раскрыл частую ошибку при головной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал частую ошибку при головной боли.

По его словам, россияне ошибочно думают, что антидепрессанты не могут быть обезболивающими при головной боли напряжения.

Доктор указал, что это самый распространенный вид головной боли, которая встречается в восьми случаях из десяти. Речь идет о разновидности остеохондроза, когда болят ткани, окружающие голову: мышцы, сухожилия, фасции, уточнил эксперт.

Мясников посоветовал при «упорной головной боли», когда человек употребляет большое количество обезболивающих, также использовать антидепрессанты первого поколения, в частности амитриптилин. Это необходимо делать, чтобы переключить болевые рецепторы и «снять» человека с обезболивающих, отметил он.

Антидепрессанты эффективны для лечения головной боли напряжения, но многие не принимают их, считая, что такие лекарства нужно использовать при депрессии, заключил медик.

Ранее врачи рассказали, с чем могут быть связаны постоянные головные боли.