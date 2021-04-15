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Общество. Новости

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Скопинский маньяк Виктор Мохов (кадр из видео) Скопинский маньяк Виктор Мохов (кадр из видео)

Суд не стал запрещать «скопинскому маньяку» ходить в рестораны и общаться со СМИ

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Скопинский районный суд Рязанской области не стал запрещать бывшему осужденному Виктору Мохову, более известному как «скопинский маньяк», общаться с журналистами, пользоваться интернетом, а также посещать кафе и бары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат суд.

Кроме того, Мохов обязательно должен четыре раза в месяц являться в ОМВД «Скопинский» для регистрации.

Отмечается также, что в четверг, 15 апреля, экс-заключенный вновь не явился на заседание суда по рассмотрению иска отдела полиции об ужесточении ему ограничений.

В 2004 году Скопинский районный суд приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима за насилие и издевательства над двумя девушками в бункере, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

После освобождения Мохов дал интервью Ксении Собчак, в котором, в числе прочего, заявил о своих чувствах к одной из своих жертв и выразил желание «помочь» зачать детей второй из них.

После этого интервью мужчина получил штраф в размере 1200 руб. за нарушение административного надзора.

В дальнейшем в правоохранительных органах сообщили, что «скопинскому маньяку» могут запретить посещать кафе и общаться со СМИ.

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