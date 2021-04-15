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Общество. Новости

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Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин

Путин назвал главную национальную цель России

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Российский лидер Владимир Путин назвал улучшение жизни россиян главной национальной целью в ходе заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ) в четверг, 15 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что речь идет о всех гражданах страны, живущих как в больших городах, так и малых населенных пунктах.

По словам президента, уровень жизни в российский субъектах будет оцениваться в рамках ежегодного рейтинга, который будет составлен с учетом мнения местных жителей.

Так, Путин поручил Агентству стратегических инициатив совместно с комиссией Госсовета подготовить методику рейтинга качества жизни российских граждан. Результаты соответствующего рейтинга должны быть представлены на ближайшем заседании набсовета АСИ.

В начале марте Путин поручил правительству России добиться в регионах страны с невысокими социально-экономическими показателями опережающего роста доходов граждан и инвестиций в основной капитал.

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