Фонд «Искусство, наука и спорт» провел звездный кулинарный эксперимент с закрытыми глазами

Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» совместно с Кулинарной студией Юлии Высоцкой организовал интерактивный кулинарный мастер-класс с незрячими гостями и актерами театра и кино Аленой Бабенко, Иваном Кокориным и телеведущей Ириной Сашиной, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 15 апреля.

Звездные гости под руководством шеф-повара студии Максима Куракова и автора книги «Готовить могут все. Книга рецептов и советов по обучению кулинарии незрячих людей» Марты Любимовой на собственном примере попробовали, как можно готовить с закрытыми глазами. Ведущим мероприятия выступил Дмитрий Чернак.

Порой, зрячие не сильно понимают, как вести себя с теми, кто не видит окружающего мира. Цель сегодняшнего мастер-класса – показать и доказать, прежде всего, себе, что ничего невозможного нет. Фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд» занимается адаптацией культурной среды для незрячих и их абилитацией для социализации и интеграции в общество.

Ведущий Дмитрий Чернак поделился первыми впечатлениями от общения с незрячими участниками: «Меня позвали на интервью и я, прощаясь с ребятами, сказал – увидимся. И осекся! Правильно ли я сказал, говорят ли так незрячие...».

Во время мастер-класса Марта Любимова делилась нюансами, как правильно порезать начинку и не порезаться, как отмерить нужное количество соуса и как правильно замесить тесто. Ее подсказок ждали все – и незрячие эксперты Фонда, и приглашенные гости, которые в обычной жизни хоть раз, но брали в руки кухонный нож и вставали за плиту с кастрюлей.

На вопрос, на какой спектакль похоже сегодняшнее действие, Алена Бабенко ответила: «Это очень сложный и необычный спектакль, требующий особой концентрации и внимания...». «Мне помогли навыки профессионального актера – оценка пространства и окружения, ощущение партнера, чувство локтя!» - продолжила Алена.

Книга «Готовить могут все. Книга рецептов и советов по обучению кулинарии незрячих людей» опубликована в рамках программы «Особый взгляд» и выдается бесплатно родителям и родственникам незрячих, экспертам и специализированным учреждениям. Заявку на книгу можно оставить на портале «Особый взгляд» — https://specialviewportal.ru/recipebook.

