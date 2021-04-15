В Москве задержан замглавы департамента экономики

В Москве задержан заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Леонид Кострома. Об этом рассказал зампредседателя столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Николай Зуев, пишет РИА «Новости».

По его словам, Кострома находится в изоляторе временного содержания на Петровке.

«Кострома находится в ИВС на Петровке, жалоб на условия содержания у него нет», — сказал правозащитник.

Другие детали не приводятся. Что стало причиной задержания, также не уточняется.

Ранее в Челябинске был задержан заместитель главы Челябинска по экономическому развитию Олег Извеков. Задержание проводилось сотрудниками ФСБ совместно с работниками регионального управления Следственного комитета. Причина задержания не уточняется. Извеков был назначен вице-мэром Челябинска 26 февраля 2020 года. До этого он занимал руководящие посты в коммерческих структурах.