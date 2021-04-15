Болгария распустила штаб по борьбе с коронавирусом

Правительство Болгарии распустило штаб по борьбе с коронавирусом. Об этом пишет издание The Sofia Globe.

Утверждается, что решение вступило в силу 15 апреля. Причина роспуска не уточняется. Штаб был создан по указу премьер-министра Бойко Борисова в феврале 2020 года для «организации и координации деятельности государственных институтов» в борьбе с пандемией коронавируса».

В Болгарии коронавирусом заразились 380 576 человек, умер 14 871 пациент. За последние сутки подтвердились 2 517 заражений и 125 смертей.

Ранее ученые из университета Austral в Чили (UACh), а также их австралийские и европейские коллеги выяснили, что сильные антитела альпака нейтрализуют южноафриканский, британский и бразильский штаммы коронавируса.

Теперь исследователи из биотехнологической лаборатории университета Austral планируют разработать препарат против коронавируса на основе антител альпака. Его применение будет возможно в Латинской Америке. Разработка пока находится на доклинической фазе из-за недостаточных финансов.