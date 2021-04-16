В России выявили 8 995 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 995 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране было выявлено 8 944 случая COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 84 российских регионах, при этом 13% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 397 пациентов, полностью выздоровели 9 109 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (2 476), Санкт-Петербурге (704), Московской области (595), Ростовской области (242) и Нижегородской области (219).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 684 148 случаев коронавирусной инфекции, из них 104 795 — с летальным исходом. Вылечились 4 310 557 человек.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на коллегии Минздрава заявила, что в России вакцину от коронавирусной инфекции получили «значительно больше» 8 миллионов человек.