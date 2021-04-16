Лукашенко провел Мишустину экскурсию по Дворцу независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел премьер-министру России Михаилу Мишустину экскурсию по Дворцу независимости в Минске. Об этом сообщил «Пул Первого».

В пятницу, 16 апреля, председатель российского правительства прибыл с рабочим визитом в белорусскую столицу.

Согласно распространенному видео, Лукашенко и Мишустина по дворцу сопровождал белорусский премьер Роман Головченко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко и Мишустин переговорили наедине, в отсутствии посторонних лиц.

В этот же день российские премьер предложил белорусскому лидеру подумать об интеграции налоговых систем России и Белоруссии «без какого-либо поглощения».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, сообщил, что намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москве 22 апреля. В Кремле информацию о будущей встрече глав двух государств подтвердили.