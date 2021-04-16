В Турции снова выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

В пятницу, 16 апреля, в Турции выявили более 63 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель вновь обновил максимум с начала пандемии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав республики.

Предыдущий антирекорд по числу заболевших COVID-19 в Турции зафиксировали 14 апреля — 62 797.

По данным ведомства, в стране было зарегистрировано 63 082 новых случая коронавирусной инфекции, госпитализированы 2915 больных, скончались 289 человек. Жертвами коронавируса в Турции стали уже 35 320 человек.

Ранее стало известно, что власти Турции запрещают внутренние поездки из-за ситуации с COVID-19.



До этого министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает самый сложный период пандемии новой коронавирусной инфекции. По его словам, не менее 80% населения Турции живет в городах с очень высоким риском заболевания COVID-19.

12 апреля российский оперативный штаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.