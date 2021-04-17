В Брянской области депутата задержали за растление школьницы

В Брянской области задержан депутат Дятьковского райсовета, который подозревается в растлении школьницы. Об этом говорится в сообщении на сайте СК по региону.

«Возбуждены уголовные дела, одно из которых в отношении депутата Дятьковского районного совета народных депутатов по факту совершения им полового сношения с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста (ч. 3 ст. 134 УК РФ), а другое в отношении 19-летней жительницы г. Дятьково Брянской области, подозреваемой в вовлечении потерпевшей в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевшая испытывала материальные трудности и по предложению подозреваемой занималась проституцией.

Депутату грозит до 10 лет лишения свободы, а подозреваемой до восьми лет.