Украинского дипломата Сосонюка задержали за получение закрытой информации

ФСБ задержала в Петербурге консула генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Он подозревается в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По официальным данным, арест был осуществлен во время встречи с российским гражданином в пятницу, 16 апреля. Как отметили в ведомстве, подобная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника. Помимо того, в действиях может быть враждебный характер по отношению к России.

В отношении дипломата Сосонюка примут меры по нормам международного права, уточнили в ФСБ.