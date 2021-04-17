Украинские власти рассказали о здоровье пациента, умершего после вакцинации от COVID

Житель Львовской области на Украине, который умер накануне после вакцинации препаратом от коронавируса AstraZeneca/Covishield, страдал от болезни сердца. Об этом сообщил глава области Максим Козицкий на своей странице в Facebook.

Ранее Козицкий рассказал, что во Львовской области скончался 63-летний мужчина, который за день до смерти получил вакцину AstraZeneca/Covishield.

«По предварительной информации, согласно врачебному свидетельству о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность», — поделился глава Львовской области.

В марте 2021 года на Украине был зафиксирован первый случай смерти после вакцинации от коронавирусной инфекции. Тогда через два дня после прививки скончалась военная в Одесской области.

17 апреля также стало известно, что четыре человека умерли во Франции после вакцинации препаратом AstraZeneca.