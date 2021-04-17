Сотрудники МЧС спасли шесть человек при пожаре в столичной квартире

В московской квартире на улице Островитянова, дом 47 произошел пожар. Экстренные ведомства спасли шесть жильцов дома и потушили огонь, сообщается на сайте МЧС по столице.

«Оперативно-прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание на 11-м этаже 14-ти этажного жилого здания. Горели личные вещи, мебель, имущество в квартире, на балконе, в квартирном холле на общей площади 50 кв. м.», — заявили представители службы.

По информации МЧС, в 13.31 мск пожар был локализован, а в 13.37 — ликвидирован. Информации о пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы не поступало.

Причина пожара в жилом доме сейчас неизвестна.

Ранее стало известно, что пожарные потушили «Невскую мануфактуру» на пятый день. 12 апреля в здании 1861 года постройки начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м. В результате произошло обрушение кровли на всей площади горения.