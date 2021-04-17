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Общество. Новости

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Пилот погиб при крушении вертолета на Кубани

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Вертолет потерпел крушение под Краснодаром при обработке полей. Об этом «Интерфаксу» заявил информированный источник.

В результате происшествия пилот, находившийся на борту вертолета, погиб.

«Вертолет Ми-2 выполнял работы по сельхозобработке полей в Северской районе», — уточняется в сообщении.

Стало известно, что в районе поселка Ильский связь с вертолетом была потеряна. Смерть пилота, который был в момент падения на борту, подтверждена.

Причина происшествия сейчас неизвестна.

Ранее под Петербургом столкнулись два самолета. На борту второго судна были трое человек — пилот и два пассажира. Все они погибли.

Кроме того, во Франции потерпел крушение вертолет с шестью людьми на борту. Авария произошла рядом с Альбервилем, на высоте 1,8 тысячи метров.

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