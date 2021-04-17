Число погибших при столкновениях в Мьянме достигло 730

В Мьянме при столкновениях силовиков и протестующих погибли 730 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию помощи политическим заключенным в Мьянме.

«По состоянию на 17 апреля подтверждена смерть 730 человек от рук военной хунты», — говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось о 728 погибших, то есть за сутки умерли два человека. Отмечается, что 3 152 человека арестованы, 75 из них приговорены к тюремным срокам. Также были выданы ордера на арест 871 демонстранта, из которых 20 приговорены к смерти, 14 — к трем годам тюрьмы.

Ранее в ООН сообщили о задержании тысячи детей в Мьянме, еще 51 ребенок убит.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.