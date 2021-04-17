В мире число случаев коронавируса превысило 140 млн

Число случаев коронавирусной инфекции в мире пересекло отметку в 140 млн, гласят данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно его данным, в мире зафиксировано уже 140 092 906 случаев COVID-19.

При этом за все время пандемии 3 002 292 пациента умерли и 79 841 013 человек вылечились.

На первом месте по числу заражений остаются США, где выявлено более 31,5 млн случаев. В тройке лидеров по этому показателю также находится Индия (более 14,5 млн) и Бразилия (свыше 13,8 млн).

По состоянию на субботу, 17 апреля, в России зарегистрировано 4 693 469 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 105 193 летальных исхода, вылечились 4 319 389 человек.

Накануне, 16 апреля, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве заявил, что за последние два месяца в мире зарегистрирован почти двукратный еженедельный рост числа заразившихся коронавирусом.

Ранее вирусолог объяснил, почему пандемия COVID-19 завершится к 2022 году.