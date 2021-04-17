В Тулузе неизвестные осквернили главный городской католический собор

В Тулузе неизвестные нанесли антихристианские и антесемитские надписи на базилику Сен-Сернен (Святого Сатурнина) и несколько домов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную епархию.

«Сатана возвращается», «Вы — предатели» — такие надписи ярко-красного цвета появились на колоннах и стенах у входа в собор. Этой же краской надписи сделаны и на стенах домов одной из ближайших улиц», — говорится в сообщении.

В епархии заявили, что они опечалены и скорбят в связи с тем, что оскорбительные надписи появились на «великолепной церкви романского стиля, внесенной в список Мирового наследия ЮНЕСКО».

В свою очередь, мэр Тулузы Жан-Марк Мудэнк осудил произошедшее и заявил, что это направлено против католической общины города и «самого прекрасного объекта культурного и исторического наследия города».

«Позор тем, кто как поступил!» — заключил он.

Ранее армянская церковь заявила об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя в городе Шуши непризнанной Нагорно-Карабахской республики.