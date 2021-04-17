Чехия отвергла связь между розыском Боширова и Петрова и высылкой дипломатов РФ

В полиции Чехии не стали говорить о возможной связи между розыском россиян Александра Петрова, Руслана Боширова и высылкой из республики 18 российских дипломатов, передает РИА «Новости».

«Я не могу ничего сообщить вам о возможности связи между этими делами, так же и как-либо прокомментировать их», — сказала агентству сотрудник пресс-центра чешской полиции.

Ранее стало известно, что чешская полиция объявила в розыск Петрова и Боширова, которые подозреваются Лондоном в отравлении Скрипалей. Согласно сообщению полиции, их разыскивают в связи с расследованием «обстоятельств серьезного преступления».

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. После случившегося их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизни. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву.

Россия неоднократно заявляла, что не имеет отношения к произошедшему.