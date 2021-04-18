На северо-востоке Японии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8

В префектуре Мияги, регион Тохоку, которая находится на северо-востоке Японии, зафиксировано землетрясение магнитудой до 5,8, передает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.

Угрозу цунами спустя непродолжительное время сняли, толчки ощущались также в соседних северо-восточных регионах — Фукусима, Иватэ, а также в столичном регионе.

В Мияге находится АЭС «Онагава», однако, по данным энергетической компании Tohoku Electric Power, в работе электростанции сбоев нет. Сообщений от жителей о разрушениях и жертвах также не поступало.

Ранее на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4. Толчки начали ощущаться в 03:45 по местному времени, местные жители в комментариях под сообщением камчатского филиала Геофизической службы передают, что подземные толчки разбудили их.