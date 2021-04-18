Премьер Японии попросил у Pfizer дополнительные поставки вакцины от коронавируса

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга обратился к главе американской компании Pfizer Альберта Бурлу о дополнительных поставках вакцины от COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Associated Press.

Согласно сообщению, эта просьба обусловлена возможностью недостатка вакцин для населения в сентябре.

С начала пандемии коронавируса COVID-19 в Японии выявили 525,2 тыс. случаев заражения, скончались 9,5 тыс. человек.

Ранее генсек японского правительства Кацунобу Като оценил перспективу использования российского препарата против коронавируса нового типа «Спутник V». По его словам, вакцина должна пройти клинические испытания прежде, чем ее применение на территории страны будет одобрено. При этом он подчеркнул, что на данный момент переговоры о проведении таких испытаний не ведутся.

До этого стало известно, что в Японии впервые выявили побочный эффект после вакцины Pfizer.