Жертвами стрельбы в техасском Остине стали 3 человека

Три человека погибли в результате стрельбы в американском городе Остин. По предварительным данным, стрелка в Техасе еще не обезвредили, передает CNN со ссылкой на местные экстренные ведомства.

«На данный момент медицинская служба получила заявления о смерти троих взрослых пациентов на месте происшествия», — уточнили представители медицинской службы по округу Тревис и городу Остин.

Местные полицейские добавили, что прибыли на место стрельбы на северо-западе города. Жителям посоветовали укрыться и покинуть данный район.

Причина вооруженного нападения сейчас неизвестно, на место направлены следователи.

Ранее неизвестный открыл огонь по объектам FedEx в штате Индианаполис в США поздно вечером в четверг, 15 апреля. Согласно видеозаписям с места преступления, стрельба произошла на стоянке перед зданием.

Кроме того, застреливший семью из пяти человек в США оказался экс-игроком НФЛ.