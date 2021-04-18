ФСБ обнародовала видео переговоров планировавших переворот в Белоруссии

Федеральная служба безопасности поделилась оперативной видеосъемкой задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты. Они подозреваются в подготовке военного переворота на территории Белоруссии, в том числе покушении на президента Александра Лукашенко, передает РИА Новости.

В субботу, 17 апреля, Александр Лукашенко объявил о задержании группы людей, которые готовили покушение на него и его детей.

В Москве задержали имеющего двойное гражданство Соединенных Штатов и Белоруссии Юрия Зенковича и белоруса Александра Федуту. Согласно материалам белорусского КГБ, в числе организаторов оказался лидер оппозиционной партии Григорий Костусев. Он был задержан в республике. Уточнялось, что Зенкович может быть связан с американскими спецслужбами.

Как видно в представленном ролике, Зенкович спускался на эскалаторе аэропорта после прибытия в Москву. На одной из столичных улиц он разговаривал с Федутой.

Задержали Зенковича днем. На кадрах заметно, что сотрудники ФСБ посадили адвоката в служебный автомобиль, а потом демонстрируется задержание Федуты.

В ФСБ добавили, что заговорщики хотели люстрировать министров президентов Белоруссии.

Сейчас следственные органы Белоруссии расследуют дело против Зенковича и Федуты по статье «Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти».

Ранее Госдеп отреагировал на заявления о связи США с попыткой переворота в Белоруссии. Выяснилось, что переворот в республике планировалось осуществить в Минске 9 мая во время Парады Победы.